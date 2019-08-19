"أ ش أ": آليات تركية تدخل خان شيخون لنجدة "جبهة النصرة" الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سورية بشدة قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية والدخول إلى مدينة سراقب فى طريقها إلى خان شيخون فى ريف إدلب لنجدة تنظيم "جبهة النصرة" .
وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": قامت آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية صباح اليوم والدخول إلى مدينة سراقب فى طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من “جبهة النصرة” المدرجة على قوائم مجلس الأمن كمنظمة إرهابية الأمر الذى يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذى يقدمه النظام التركى للمجموعات الإرهابية.
وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذا التدخل التركى السافر وتحمل النظام التركى المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضى الجمهورية العربية السورية الأمر الذى يشكل انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن سورية تؤكد أن هذا السلوك العدوانى للنظام التركى لن يؤثر بأى شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربى السورى على الاستمرار فى مطاردة فلول الإرهابيين فى خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السورى من الوجود الإرهابي.
وفى نفس السياق، وقعت ضربات جوية استهدفت مواقع قرب آليات تركية متوقفة على طريق سريع فى شمال غرب سوريا بعد دخولها محافظة إدلب.
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