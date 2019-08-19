شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة السورى يصف الموسم الحالى بـ"أكثر من ممتاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير السياحة السورى محمد رامى رضوان مرتينى النشاط السياحى فى سوريا لهذا العام بأنه "كبير جدا، وغير مسبوق"، وقال إن الموسم كان "أكثر من ممتاز".

وأوضح الوزير فى لقاء مصور بثته صفحة رئاسة مجلس الوزراء السورى أن جهود كل الجهات العامة تظافرت حتى تم تحقيق ذلك الموسم وخاصة ما شهدته البلاد فى عيد الأضحى.

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ووصف أعداد القادمين بأنها "مدهشة"، قائلا إن "أفضل المتفائلين في وزارة السياحة لم يكن يتوقع تلك الأرقام خاصة من المغتربين الذين حضروا"، وأشار إلى أنه "لم تتبق غرفة فارغة في كل المناطق وكل المحافظات".

وتحدث عن المهرجانات والحفلات الفنية، وخاصة تلك التي شهدها الريف الغربي ليقول إن أرقام المشاركة فيها كانت ربما تفوق مثيلاتها في فترة ما قبل الحرب.