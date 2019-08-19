الحلبوسي يؤكد أهمية التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365



شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على أهمية التعاون الأمني والاستخباري بين بلاده والولايات المتحدة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الحلبوسي مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس النواب، الإثنين.

وتناول اللقاء العلاقات بين بغداد وواشنطن، والتعاون في المجال الأمني، فضلا عن الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.



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وخلال اللقاء شدد الحلبوسي على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري؛ لمكافحة الإرهاب، والقضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.



كما استعرض الجانبان آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة، وأهمية الحوار لحلّ المشاكل العالقة.



من جانبه، جدد السفير الأمريكي لدى بغداد التزام بلاده بدعم العراق في مكافحة الإرهاب، والوقوف إلى جانب القوات الأمنية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العراق تصاعد انتقادات محسوبة على تيارات شيعية للعلاقات مع الولايات المتحدة، وصلت حدتها إلى المطالبة بطرد السفير الأمريكي، وإغلاق السفارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.