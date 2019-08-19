الجيش التركي يقصف مواقع إرهابيي "ي ب ك" في تل رفعت بسوريا

أنقرة/ الخليج 365
قصف الجيش التركي مواقع تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة تل رفعت بريف حلب السورية، ردا على هجمات الإرهابيين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان الإثنين، إن القوات التركية العاملة في منطقة عملية "درع الفرات"، تعرضت لنيران تحرش وهجمات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، المتمركزة في تل رفعت.
وذكر البيان أن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت أهدافا عائدة للإرهابيين، ردا على الهجمات.
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