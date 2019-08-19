مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ بسبب تأقلم المدخنين مع الأسعار

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء الدكتور محمد اليماني برفع أسعار منتجات التبغ، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد أن ثبات الأسعار لفترات طويلة يساعد المدخنين على التأقلم مع السعر القائم.

وأوضح اليماني، وفقاً لـ “الوطن”، أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ نصت على أن تتم مراجعة الأسعار بشكل دوري، دون تحديد مدة زمنية، لافتاً إلى أن ممارسة سياسة تعديل الأسعار ورفعها سيظل تأثيرها فعالاً، لكونها سياسة مكلفة من الناحية المادية.

ونوه بأن شركات التبغ تكيفت مع الزيادة الأخيرة، باستغلال بعض الثغرات القانونية، عبر طرح منتجات مختلفة ومتنوعة، واللجوء إلى سياسة تغيير الغلاف وخلافه، بالإضافة إلى عرض منتجات جديدة وبسعر أقل.