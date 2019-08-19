- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
طالب رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء الدكتور محمد اليماني برفع أسعار منتجات التبغ، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد أن ثبات الأسعار لفترات طويلة يساعد المدخنين على التأقلم مع السعر القائم.
وأوضح اليماني، وفقاً لـ “الوطن”، أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ نصت على أن تتم مراجعة الأسعار بشكل دوري، دون تحديد مدة زمنية، لافتاً إلى أن ممارسة سياسة تعديل الأسعار ورفعها سيظل تأثيرها فعالاً، لكونها سياسة مكلفة من الناحية المادية.
ونوه بأن شركات التبغ تكيفت مع الزيادة الأخيرة، باستغلال بعض الثغرات القانونية، عبر طرح منتجات مختلفة ومتنوعة، واللجوء إلى سياسة تغيير الغلاف وخلافه، بالإضافة إلى عرض منتجات جديدة وبسعر أقل.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ بسبب تأقلم المدخنين مع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.