توفر #وظائف أكاديمية للجنسين بـ #جامعة_الإمام_عبدالرحمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على رتبة (معيد) للجنسين في عدد من الكليات لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة انتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم). أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

3- ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) سنة.

4- أن يتم تقديم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية.

5- اجتياز المتقدم للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها)

6- التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال التخصص العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ المباشرة لمهام الوظيفة.

7- في حالة التقديم الجديد لوظيفة (معيد) يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاده مباشرة.

8- أن يتم استيفاء أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.