توضيح مهم من #الخدمة_المدنية بشأن #العلاوة_السنوية في #لائحة_الوظائف_التعليمية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية توضيحا مهما بخصوص العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاوة تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 640 ريالا، حيث تم زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.

وأوضحت الخدمة المدنية أن العلاوة السنوية تمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا من ينخفض مستوى أدائه إلى “مرضي” فأقل فيوقف منحه العلاوة تحفيزا له على رفع مستوى أدائه وتمييزا للمعلم مرتفع الأداء.

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وتابعت: “من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها”.

وأضاف: “عند التسكين على اللائحة الجديدة يمنح المعلم الذي لا يحمل الرخصة متسعا من الوقت لمدة تصل إلى 4 سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه”.