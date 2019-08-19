خطوات سهلة لمعرفة منشورات إعجابك على أنستجرام

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

تطبيق أنستجرام Instagram يعد أحد أكثر التطبيقات شعبية واستخداما حول العالم، حيث يقوم ملايين المستخدمين بنشر الصور كل يوم.



5 خطوات لحماية الخصوصية على أنستجرام

ويعتقد الكثير من المستخدمين أنهم يعرفون كل شيء داخل تطبيق أنستقرام، إلا أن هناك عددا من الميزات غير المعروفة للمستخدمين.

على سبيل المثال تتيح لك إحدى الحيل المفيدة مشاهدة المنشورات التي أعجبت بها سابقا، دون الحاجة إلى التمرير بتاريخ المنشورات التي تم الإعجاب بها.

في التقرير التالي نشرح كيفية مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التي تفضلها على أنستجرام:

رؤية المنشورات التي أعجبت بها سابقا

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1- اذهب إلى ملف التعريف الخاص بك

2- اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى يمين الشاشة

3- ثم اضغط على الإعدادات في الأسفل، ثم الحساب

4- انقر فوق "المشاركات التي أعجبتك"

5- ستتمكن بعد ذلك من مشاهدة أحدث 300 مشاركة أعجبتك

يذكر أن شركة أنستقرام بدأت باختبار وضعيات جديدة لنشر الصور على القصة، حيث قامت بإضافة 5 أوضاع جديدة.

أبرز الإضافات الجديدة إضافة مزايا تطبيق Layout حيث يتيح للمستخدمين بإنشاء مجموعة من الصور ونشرها مباشرة على القصة.

يذكر أن عدد المستخدمين لقصة أنستقرام يبلغ 300 مليون مستخدم نشط، وتسعى أنستقرام إلى زيادة هذا الرقم من خلال التحديثات الجديدة.