"أنصار الله" توجه رسالة سلام لإنهاء الحرب في اليمن

وقال عبد السلام، في منشور له على "تويتر": "أمام آلة التدمير والتجويع الفظيعة المستمرة بحق شعبنا للعام الخامس لن نألوا جهدا في سبيل التعريف بقضية اليمن وإيصال رسالة الصمود الشعبي لكل العالم بعبثية استمرار العدوان والحصار".

وأضاف: "نحن منفتحون على أي عاصمة عربية أو إسلامية ترغب في تعزيز الموقف الداعي إلى وضع حد لتلك العبثية".

​يأتي تصريح عبد السلام في الوقت الذي يزور فيه الوفد المفاوض العاصمة الإيرانية طهران، والتي التقى خلالها سفراء عدد من الدول الأوروبية لبحث مسألة إنهاء الحرب في اليمن.