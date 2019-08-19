وزير خارجية إيران يتمنى الشفاء لأمير الكويت

أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، يعاني الآن من مشاكل صحية لم يكشف عن طبيعتها.
وتمنى محمد جواد ظريف الشفاء العاجل لأمير الكويت، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في "تويتر" عقب مفاوضات أجراها مع ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ولم يتطرق ظريف لاحقا في تغريدته إلى موضوع المشاكل الصحية التي يعاني منها الأمير الكويتي البالغ من العمر 90 عاما، ولم تصدر أي تعليقات على الموضوع من الجانب الكويتي.
المصدر: RT
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