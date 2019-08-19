الأردن يستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على "الانتهاكات" في الأقصى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان أمير ويسبرود، وأبلغته "رسالة حازمة" مطالبة بوقف "الإنتهاكات" في المسجد الأقصى.

وقالت في بيان، إنه "استدعت وزارة الخارجية، ظهر اليوم، السفير الإسرائيلي في عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى".

وكان الأردن، حض في وقت سابق، اليوم، المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف "انتهاكاتها" في القدس الشرقية المحتلة، معتبرا أنها تخرق القانون الدولي وتشكل "تصعيدا خطيرا".

ونقل بيان صادر عن وزير الخارجية أيمن الصفدي تأكيده "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة" منددا ب"تصعيد خطير".

وحذر الصفدي، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من "التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات".

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ودان وزير الخارجية الأردني، "الإجراءات الإسرائيلية العبثية المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي، تتحمل إسرائيل تبعاته".

ودعا الصفدي، إلى "تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام".

وكان الأردن، عبر الأربعاء الماضي عن إدانة تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان الذي دعا إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

كما دان الأحد الماضي بشدة استمرار "الانتهاكات" اثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، ودعا "لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا".