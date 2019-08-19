- 1/2
- 2/2
هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Nokia 7.2 توضح التصميم الدائري للكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف Nokia 7.2 عن تصميم الكاميرة الخلفية دائرية الشكل التي ينطلق بها هذا الإصدار قريباً.
تتسعد شركة HMD للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة عن هاتفي Nokia 7.2 و Nokia 6.2، واليوم نحصل على نظرة أوضح على تصميم الكاميرة الخلفية المميزة لهاتف Nokia 7.2 هذا العام.
وتكشف الصور عن تصميم نحيف لهاتف Nokia 7.2 مع الكاميرة الخلفية الدائرية بالإعدادات الثلاثية، والتي تضم أيضاً فلاش LED، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Nokia 6.2 بنفس لغة التصميم مع بعض التغييرات.
ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق هاتف Nokia 7.2 برقاقة معالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما تشير تسريبات داخلية من شركة HMD أن الشركة في طريقها للإعلان عن الهاتفين في نهاية هذا الشهر.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Nokia 7.2 توضح التصميم الدائري للكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات مصورة لحافظة Nokia 7.2 توضح التصميم الدائري للكاميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.