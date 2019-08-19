دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Nokia 7.2 توضح التصميم الدائري للكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف Nokia 7.2 عن تصميم الكاميرة الخلفية دائرية الشكل التي ينطلق بها هذا الإصدار قريباً.

تتسعد شركة HMD للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة عن هاتفي Nokia 7.2 و Nokia 6.2، واليوم نحصل على نظرة أوضح على تصميم الكاميرة الخلفية المميزة لهاتف Nokia 7.2 هذا العام.

وتكشف الصور عن تصميم نحيف لهاتف Nokia 7.2 مع الكاميرة الخلفية الدائرية بالإعدادات الثلاثية، والتي تضم أيضاً فلاش LED، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Nokia 6.2 بنفس لغة التصميم مع بعض التغييرات.

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ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق هاتف Nokia 7.2 برقاقة معالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما تشير تسريبات داخلية من شركة HMD أن الشركة في طريقها للإعلان عن الهاتفين في نهاية هذا الشهر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Nokia 7.2 توضح التصميم الدائري للكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.