شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة بشاطئ سباحة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقل نشطاء كويتيون، فى مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، للحظة هجوم خطر لكلاب ضالة، روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة بمنطقة الخيران فى الكويت. Advertisements ووثق المشهد، هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منهما، وحاولوا بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم.

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