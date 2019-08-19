شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترحب باتفاق نقل السلطات فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت حكومة كوريا الجنوبية بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكرى السودانى وقوى المعارضة، لنقل السلطة لبناء حكومة مدنية. ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين قوله "نرحب بتوقيع المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى المعارضة للإعلان الدستورى والذى نعتقد أنه سيكون نقطة تحول لبناء الحكومة المدنية التى يتطلع إليها الشعب السودانى". Advertisements وأضاف المتحدث أن "الاتفاق جاء نتيجة للحوار بين الأطراف المتعددة داخل السودان ومساعى التوسط التى بذلتها أثيوبيا والاتحاد الأفريقي. نتمنى إحلال السلام والاستقرار والازدهار بالبلاد فى أقرب وقت ممكن". يشار الى أن المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا اتفاقية نقل السلطة والتى تنص على تشكيل جهاز الحكم المشترك ومجلس للوزراء. واتفق الجانبان أيضا على أن يتولى المجلس العسكرى قيادة الدولة لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات و3 أشهر، ومن ثم سيقود البلاد زعيم من القوى المعارضة لمدة الـ18 شهرا المتبقية.

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