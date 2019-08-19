شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة وركامية فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وهطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية جنوباً وشرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، ورطب ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تواجد السحب الركامية نهاراً.

وقال المركز، فى نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والثانى عند الساعة 03:13 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثانى عند الساعة 21:17، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثانى عند الساعة 00:14 والجزر الاول عند الساعة 18:19 الثانى عند الساعة 06:03.



الإمارات

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، إن الطقس نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

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ويكون الطقس حارا إلى حار نسبيا ليلا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حاراً مع بعض السحب ورطباً نسبياً خلال الليل.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية شرقية بوجه عام، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 29 درجة مئوية، بينما تبلغ الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 20%.