ضبط مختطفة الطفل حديث الولادة في #بريدة.. تعرف على التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في بريدة بمنطقة القصيم، من إلقاء القبض على امرأة مُتهمة في حادثة اختطاف طفل حديث الولادة من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

كشفت ذلك مصادر – حسبما جاء في “عكاظ” – موضحة أن المُتهمة تسكن أحد أحياء بريدة، وأنه تم الاطاحة بها في وقت قياسي وبعد تكثيف كافة الوسائل للوصول إليها.

الجدير بالذكر أن النیابة العامة كانت قد تولت التحقیق في واقعة اختفاء الطفل، وقامت بتكلیف فريق مختص من المحققین بمباشرة التحقیقات لكشف ملابسات الواقعة.