شاهد.. حريق ضخم في محطة وقود بتبوك و #الدفاع_المدني يتدخل

صحيفة الخليج الالكترونية نشب حريق ضخم في محطة وقود بحي المروج في تبوك، إذ باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحريق لإخماده. وأظهر مقطع فيديو، ارتفاع ألسنة اللهب والدخان حيث شُوهدت من مسافة بعيدة. وأعلن “مدني تبوك” إخماد الحريق الذي اندلع في صهريج بنزين داخل محطة وقود بحي المروج، لافتا إلى أن الحريق نتج عنه تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجوار المحطة دون أي إصابات.

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