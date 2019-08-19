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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، 23 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية، نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم فى الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال فى مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

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