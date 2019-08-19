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رئيس وزراء الهند يزور الإمارات لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ ناريندرا مودى، رئيس وزراء جمهورية الهند، الجمعة المقبل، زيارة لدولة الإمارات، يبحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تأتى زيارة رئيس وزراء الهند للإمارات، فى إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى التطورات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين.

 

 

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