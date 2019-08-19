أتلتيكو_مدريد يحقق فوزًا شاقًا على #خيتافي

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعب ومثير على خيتافي، بنتيجة 1/0، وذلك في افتتاحية الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23، بتوقيع ألفارو موراتا، بعد كرة عرضية من كيران تريبير

وطرد حكم المباراة خورخي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38، ورونان لودي من أتلتيكو مدريد في الدقيقة 42 كما أضاع موراتا ركلة جزاء في الدقيقة 56.