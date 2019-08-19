اطلاق اسم #محمد_بن_سلمان على #دوري_المحترفين_السعودي

الخليج - د ب أ

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استمرار اطلاق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على بطولة دوري المحترفين خلال الموسم الجديد، لتصبح بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفيصل في تصريحاته خلال حفل تدشين بطولة الدوري نشرتها الهيئة العامة للرياضة في صفحتها على تويتر “آخر ما قدمه الأمير محمد بن سلمان كان دعماً سخياً بقيمة 64ر1 مليار ريال لكافة أندية دوري المحترفين التي وجدت دعما كبيار وغير مسبوق”.

وأضاف: “من هذا المنطلق وتقديراً وعرفاناً منا جميعاً بهذه المبادرات سيستمر إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

Advertisements

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي النصر مع ضمك، والأهلي مع العدالة.

يذكر أن الموسم الماضي توج النصر بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد منافسة شرسة مع الهلال، حسمها العالمي في الجولة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تويتر، أن خلال حفل تدشين انطلاق الدوري، تم التأكيد على أن الهيئة طورت 10 ملاعب جديد لتكون على مستوى الحدث وهي ملعب الجوهرة المشعة وملعب مدينة الملك عبد العزيز ومعلب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وملعب نادي الحزم وملعب مدينة المجمعة الرياضية وملعب مدينة الملك عبد الله وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير عبد الله بن جلوي وملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة موحدة لتسهيل الحصول على تذاكر المباريات إلكترونياً وستتيح للأندية بيع التذاكر من خلالها، بالإضافة لإطلاق تطبيق آخر “جي اس ايه. لايف” لمتابعة مباريات الدوري السعودي والملخصات والتحليلات