كأس_ألمانيا : القرعة تضع #دورتموند في صدام مع #مونشنغلادباخ

الخليج - د ب أ

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد، عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة مضيفه بوخوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فيما يصطدم غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بفريق بروسيا مونشنغلادباخ.

ويشهد الدور الثاني للمسابقة ثلاث مواجهات أخرى بين فرق دوري الدرجة الأولى، حيث يستضيف بايرليفركوزن فريق بادربورن، فيما يلتقي فرايبورج مع يونيون برلين، وفولفسبورج مع لايبزج.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الثاني في 29 أكتوبر في حين تُقام المباراة النهائية في 23 مايو المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين.