دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات Geekbench تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 5 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف Realme 5 Pro في قوائم Geekbench مؤخراً مع بعض المواصفات الرئيسية التي ينطلق بها الهاتف، والتي تشمل رقاقة معالج Snapdragon 710.

جاءت تسريبات Geekbench سابقة لتكشف عن الملامح الرئيسية لهاتف Realme 5 الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

بينما ينطلق هاتف Realme 5 Pro وفقاً لتسريبات Geekbench أيضاً برقاقة معالج Snapdragon 710 وهي الرقاقة التي قدمت من Realme في الإصدار السابق Realme 3 Pro، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android Pie.

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ولقد أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Realme 5 Pro سيضم رقاقة معالج Snapdragon 712، إلا أن تسريبات Geekbench تكشف عن رقاقة Snapdragon 710، لذا نترقب تأكيد المواصفات بشكل أفضل في الإعلان الرسمي المتوقع أن يكون في 20 من أغسطس.

يذكر أن Realme قد أكدت في إعلان تشويقي سابق على أن هاتف Realme 5 Pro يأتي بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع من شاحن VOOC Flash Charge 3.0.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات Geekbench تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 5 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.