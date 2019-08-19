"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العديد من الجيش بإحباط هجوم شمال حجة

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، بأن الجيش اليمني نفذ زحفا مسنودا بغطاء جوي من التحالف العربي، باتجاه مواقع للجماعة غرب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأكد تمكن "أنصار الله" من كسر زحف الجيش عقب مواجهات استمرت 4 ساعات، نصبت خلالها الجماعة كمائن بعبوات ناسفة.

ووفقا للمركز، أوقعت المواجهات العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش، وأدت إلى إعطاب آليتين.

في السياق ذاته، ذكر إعلام "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة قنصوا 4 جنود في مديرية حيران شمال غربي حجة، وأعطبوا رشاشاً عيار 12.7 ملم بعملية منفصلة في المديرية ذاتها.

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هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية