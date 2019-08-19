شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد على عمق العلاقات مع أمريكا خلال لقاءه قائد القيادة المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، فى قصر الصافرية الملكى، أمس الأحد، الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ورحب العاهل البحرينى، بقائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدا على عمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة التى تجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، مشيداً بالتقدم المستمر الذى يشهده التعاون الثنائى، لاسيما فى الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأثنى العاهل البحرينى، على الدور الفاعل الذى تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة فى ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بجهود الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون البحرينى الأمريكى فى المجال العسكرى والدفاعى.

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وأكد الملك، أن مملكة البحرين تقدر هذا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية الذى يؤدى إلى أمن وأستقرار المنطقة وردع التهديدات التى تواجهها، وأن هذا الموقف لطالما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن مملكة البحرين ستقوم بدورها فى هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة فى المنطقة .

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث التى تشهدها المنطقة .

من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن شكره وتقديره للعاهل البحرينى، واعتزازه بجهوده فى توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكرى مع بلاده، مشيداً بالدور الحيوى لمملكة البحرين وإسهاماتها فى خدمة السلام والاستقرار الإقليمى والعالمى.