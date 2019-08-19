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جسر جوى لإيصال مساعدات للمتضررين من السيول فى النيل الأبيض بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء الركن حيدر على الطريفى، والى ولاية النيل الأبيض المكلف، إن جسرا جويا يقوم بإيصال المواد الاستهلاكية ومستلزمات الإيواء لعدة مناطق فى الولاية، تأثرت بالسيول والفيضانات.

وأوضح أن عمليات الجسر الجوى تقوم بإيصال المستلزمات الضرورية للمواطنين فى المناطق المتضررة، مشيدا بجهود ديوان الزكاة فى النيل الأبيض ومفوضية العون الإنسانى لمشاركتهما الفاعلة فى دعم الأسطول الجوى بالمواد الغذائية ومواد الإيواء والأدوية.

وأضاف أن لجنة الطوارئ بالولاية تعمل على حصر الأضرار والخسائر وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة، إلى جانب رفع التقارير الدورية للجنة العليا للطوارئ.

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وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أن 46 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 97 آخرون، وانهارت 9500 منزل بشكل كامل، فى الفترة من 14 يونيو الماضى إلى 16 اغسطس الجارى، جراء السيول التى ضربت عدة ولايات فى السودان.

 

 

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