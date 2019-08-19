ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفيًا، الليلة، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب ولى العهد، خلال الاتصال، عن التقدير للجهود التى بُذلت فى تحقيق الاتفاق التاريخى بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السودانى الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.
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