جوجل تُزيل 85 تطبيق أندرويد ضارا من متجرها

جوجل تزيل85 تطبيق أندرويد ضارا من متجرها

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أزالت شركة جوجل 85 تطبيقًا من متجرها لتطبيقات أندرويد المسمى جوجل بلاي (Google Play)، وذلك بعد أن وجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو Trend Micro العشرات من تطبيقات أندرويد الدعائية المتخفية على شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب.



وتعرض هذه التطبيقات إعلانات بملء الشاشة وغير قابلة للتخطي كجزء من مخطط لجني الأموال، بحيث دمجت البرامج الإعلانية، المسماة (AndroidOS_Hidenad.HRXH)، في تطبيقات التصوير والألعاب، وجرى تثبيتها أكثر من 8 ملايين مرة.

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واستغلت التطبيقات وظائف أندرويد الشائعة لاكتشاف متى يلغي المستخدم قفل الهاتف، مما أدى إلى عرض إعلانات متكررة بشكل كبير، وكان من الصعب تخطيها.

وتعمد التطبيقات إلى النقر بشكل سري على الإعلانات في الخلفية دون علم المستخدم لتوليد إيرادات الإعلانات.