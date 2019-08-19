194 مرشحاً لانتخابات «الوطني» في اليوم الأول

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أعلنت، أمس الأحد، اللجنة الوطنية للانتخابات عن البدء بعملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي ستستمر لغاية يوم الخميس الموافق 22 أغسطس/‏‏‏ آب 2019.

واستقبلت اللجنة خلال اليوم الأول طلبات الترشح ضمن الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 3 عصراً في مراكز التسجيل التي تتوزع على جميع إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين في أول أيام تلقي الطلبات 194 مترشحاً، بواقع 127 من الذكور، و67 من الإناث.

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، بدأ نشاط انتخابات ٢٠١٩ للمجلس الوطني الاتحادي بحضور كبير في المراكز، وشهد اليوم الأول تقدم ١٩٤ طلباً للترشيح، التجربة الإماراتية الانتخابية الرابعة تاريخية، وتقودنا إلى مجلس متوازن العضوية، ترسيخ المسار الانتخابي منذ ٢٠٠٦ أثبت نجاحه والإقبال الكبير على الترشيح مُبَشِر.

تم في إمارة أبوظبي استقبال طلبات الترشح في عدد من المراكز، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدور (2)، وفي العين في قاعة رئيس مجلس إدارة استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة في مجلس مدينة زايد، ووصل عدد الطلبات إلى 52 طلباً.

أما في دبي فتم استقبال الطلبات في قاعة حتا (سي ودي) في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم استقبال 21 طلباً، وفي الشارقة تم استلام طلبات المرشحين في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتم تسجيل 47 طلباً.

وفي إمارة عجمان تم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان»، وتم استقبال 7 طلبات، في حين تم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وتم تسجيل 13 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة تم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وتم تسجيل 28 طلباً، وفي الفجيرة تم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن، وتم تسجيل 26 طلباً.

وأشاد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، بسهولة الإجراءات المتبعة، والجهوزية العالية للجان الإمارات، كما أثنى خلال الجولة التي قام بها على عدد من مراكز تسجيل المرشحين في إمارة دبي والشارقة وعجمان، على الدور البارز الذي تقوم به الفرق المتخصصة في اللجنة الوطنية للانتخابات وفرق لجان الإمارات للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال الإعداد المميز للبرامج التوعوية والتثقيفية.

وأضاف: «إنّ إنجاح العملية الانتخابية هو تحد كبير لنا جميعاً، وسنعبره بنجاح»، مشدداً على «أهمية مشاركة أبناء الدولة في العملية الانتخابية، سواء كان بالترشح، أو بتشجيع أصحاب الكفاءات على الترشح، أو من خلال ممارسة عملية التصويت يوم الاقتراع لإيصال صوتهم الحقيقي ودعم المرشحين المناسبين لتبوؤ موقع المسؤولية».

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت حددت في وقت سابق شروط الترشح للانتخابات المقبلة، والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح، كما حددت اللجنة شروط الترشح من الموظفين العموميين، والعسكريين، وأعضاء السلطة القضائية.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس/ آب، تليه مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر/ أيلول تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.