الجيش اليمني يسيطر على معاقل للحوثيين بصعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء ”الخليج 365”:

تمكنت قوات الجيش اليمني مسندة بتحالف دعم الشرعية، امس الأحد، من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، شمالي البلاد. وقال أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود، العميد محمد الباهلي، ل«سبتمبر نت»، «إن قوات الجيش حررت قرى قماحل، والقحلة، وزماحل، وآل معيض، والجبل الأسود، في مديرية باقم». ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني، دمّرت تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات. وأكد العميد الباهلي أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

وانتزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني. وكانت قوات الجيش اليمني حررت، السبت، قرية «خشبان»، وعدداً من المواقع الاستراتيجية في مديرية باقم بصعدة. وبدعم التحالف العربي، تمكنت قوات الجيش اليمني من فتح 6 جبهات عسكرية داخل معاقل الانقلابيين بصعدة، ضمن عملية «قطع رأس الأفعى».

Advertisements

وأحبطت قوات الجيش الوطني مسندة بتحالف دعم الشرعية، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد. وحاولت عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع الجيش في مديرية حيس.

وأجبرت قوات الجيش عناصر الميليشيات التراجع والفرار، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها. وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي المتمردة، مواقع الجيش الوطني، شمالي مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة. وتواصل ميليشيات الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.

على صعيد آخر، كشفت مصادر إعلامية يمنية عن مصرع قيادي حوثي بارز، مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت المصادر ان قائد ما يسمى «اللواء الأول دفاع جوي»، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.