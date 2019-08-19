«التغيير» السودانية تعتمد مرشحيها ل«السيادي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

اعتمدت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقاً «لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية»، يقضي بمناهضة الانقلابات وكافة أنواع الحكم الدكتاتوري والعسكري.

ووفقاً لمصادر في قوى التغيير، فإن الأسماء الخمسة هي الأكاديمية والناشطة عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي المعارض، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، وحسن شيخ إدريس، القيادي السابق في حزب الأمة.

وأوضحت القيادية بقوى التغيير ابتسام السنهوري، أن ترشيحها من قبل الحرية والتغيير لوزارة العدل لم يكتمل بعد. وعللت عدم اكتمال ترشيحها لوزارة العدل بوجود عدة خيارات لتولي الحقيبة خلال الفترة الانتقالية. وأضافت أن هناك لجنة وطنية سيتم تشكيلها خلال شهر من التوقيع، للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، تحقيقاً للعدالة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي فيصل محمد صالح على صفحته بفيسبوك: «إن الأسماء المعلنة لعضوية مجلس السيادة، لو أخذتها بمقياس فردي لن تجد فيها ما يعيب، كلها أسماء لشخصيات لها عطاء وحضور ورمزية عالية».

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وأضاف صالح مستدركاً: «لو طبقت عليها المعايير المعلنة من قبل لن تستطع وصف العملية كلها إلا بالتناقض وعدم الاتساق وعدم الالتزام بالمعايير المعلنة». وتساءل صالح عما يضير قوى التغيير لو حزمت أمرها ليل السبت، وطبقت مسطرتها بقوة بغض النظر عن غضب هذه الجهة أو تلك. وقال: «لو فعلت ذلك لكسبت نفسها وثقة الناس، وأرست معايير عادلة للمرحلة المقبلة».

وأكدت مصادر تحدثت لموقع «العين الإخبارية» أن قوى التغيير رشحت 4 من النساء في مقعد الأقليات. وكشفت أن المجلس العسكري رشح محمد سلمان وأبو القاسم برطم لشغل منصب العضو 11.

ووفقاً لآخر الترشيحات، فإن مجلس السيادة من الشق العسكري يتكون من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيساً، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق الركن صلاح عبد الخالق، والفريق الركن شمس الدين الكباشي. وسيتم اختيار العضو 11 في جلسة مشتركة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

وكانت قوى التغيير اعتمدت موثقاً «لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية»، يقضي بمناهضة الانقلابات وكافة أنواع الحكم الدكتاتوري والعسكري. وطالب العهد باستخدام الوسائل المدنية السلمية في مناهضة الدكتاتوريات وفي مقدمتها العصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح.

وينص العهد على حماية الديمقراطية ومنع البلاد من الارتداد للأنظمة الشمولية، والعمل على رعاية الفترة الانتقالية، ومناهضة الأنظمة الدكتاتورية والانقلابية.