ثلاثة شهداء في غزة.. والسلطة تحذر من «التقسيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المفتوحة على القدس ومواطنيها ومقدساتها ومواقعها الأثرية والتاريخية. وحذرت من مغبة إقدام اليمين الحاكم في «إسرائيل» في ظل التنافس الانتخابي، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى المبارك والمواطنين المقدسيين.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد «الإسرائيلي» دليل واضح على فشل سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم، وفي فرض «الأسرلة» والتهويد على المدينة المقدسة، محذرة من أن «إسرائيل» تسعى بشكل غير مسبوق وممنهج لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، ريثما يتم تقسيمه مكانياً».

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل على القدس عامة، والمسجد الأقصى المبارك خاصة، معتبرة أن عدم تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بالقدس، وعدم اتخاذ إجراءات ضاغطة ورادعة للاحتلال، من شأنه تشجيع الحكومة «الإسرائيلية» على التمادي في استهداف المسجد الأقصى المبارك، والإسراع في حسم المستقبل السياسي للمدينة المقدسة من جانب واحد.

من جانب آخر، شدد حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على أن «إسرائيل» كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة لما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية على اعتبار أن ما تقوم به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين، من خلال إصرارها على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية، وهو ما يدحض شعاراتها التي ترفعها بشأن ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات.

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في غضون ذلك، جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وأفاد فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 79 متطرفاً و45 من عناصر مخابرات ومكاتب حكومة الاحتلال، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس دان ايلوز اقتحم الأقصى، لمباركة زفافه. واعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين خلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي غزة، شيّع آلاف الفلسطينيين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في قصف «إسرائيلي» استهدف مجموعة من المواطنين ليل السبت، شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وانطلقت مواكب التشييع من المساجد القريبة من أماكن سكن الشبان الثلاثة في مخيم جباليا ومنطقة الفاخورة ومشروع بيت لاهيا. وردد المشاركون فيها شعارات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال «الإسرائيلي» المتواصلة والمتصاعدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم محمود عادل الولايدة (24 عاماً)، ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاماً)، ومحمد سمير الترامسي (26 عاماً)، وجرى انتشال جثامينهم صباحاً ونقلهم للمستشفى الإندونيسي.

(وكالات)