شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لمقيمي الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقره بدبي ورشة عمل لمقيمي الحكام استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020 وذلك تحت إشراف لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة بمشاركة 30 مقيماً.
ويحاضر بالورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة.
وقال ناصر عبدالله عضو لجنة الحكام إن الورشة التي استمرت لمدة يوم واحد تضمنت مراجعة آخر تحديثات قوانين اللعبة وتفسيراتها، وأحدث الوسائل والأساليب المتبعة في تقييم الحكام، إلى جانب نماذج التقييم وردود الفعل، حيث يحتاج المقيمون باستمرار إلى تحديث معلوماتهم وتطوير خبراتهم والمراجعة الدورية للقوانين والتفسيرات والتطبيقات.
وأضاف أن المقيم يعتبر عنصراً أساسياً في تطوير الأداء التحكيمي ضمن المنظومة الكروية، وهو الأقرب إلى الحكام خلال عملهم، حيث يقوم بدعمهم وإرشادهم بشكل دائم ومستمر.
وتحرص لجنة الحكام وإدارة اتحاد الكرة على مواصلة تنظيم الدورات التخصصية والفنية والبدنية إضافة إلى المعسكرات الخارجية والداخلية للارتقاء بمستويات كل من ينتمي للسلك التحكيمي خاصة قبل بداية الموسم الكروي من خلال تعزيز معارفهم والارتقاء بخبراتهم الفنية.
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