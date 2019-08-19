245 قتيلاً وجريحاً في هجوم استهدف حفل زفاف بكابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأول السبت، موقعاً نحو 245 قتيلاً وجريحاً، ووصفته ب«الجبان»، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة مجدداً دعمها للحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب، معتبرة أن مواجهته مسؤولية مشتركة بين جميع الدول.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعاً مدنياً، وتبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي، يعتبر تذكيراً جدياً بالتحديات المعقّدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد. وشددت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلماً للشعب الأفغاني. وقالت الوزارة، إن هذا الهجوم، وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء، يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل، من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان. وأعربت الوزارة عن تعازي الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت كابول شهدت هجوماً انتحارياً، لتنظيم «داعش» استهدف فيه حفل زفاف، كان يؤمه مئات المدعوين، قتل فيه 63 شخصاً، وجُرح 182 آخرون، بينهم نساء وأطفال، وأوضح أحد المصابين، أن «المشاركين كانوا يرقصون ويحتفلون عندما وقع الانفجار». ووصف آخر، موقع الانفجار ب«المجزرة». وقدر حميد قريش الذي خسر شقيقه في التفجير، أن ألف شخص كانوا يشاركون في الحفل.

وقال محمد فرهج الذي شهد الحادث، «هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون»، موضحاً أن «الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة، وكل شخص تقريباً في قسم الرجال قُتل أو جُرح».

Advertisements

من جهته، قال العريس الذي يدعى ميرويس للتلفزيون المحلي:«المدعوون دخلوا بعد ظهر أمس إلى العرس وهم مبتسمون، وفي المساء كنا نقوم بإخراج جثثهم من قاعة الأعراس».

وندد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بالهجوم، وكتب أن «طالبان لا يمكن أن تعفي نفسها من أي لوم لأنها تستخدم منصة للإرهابيين»، واصفاً الاعتداء ب«الوحشي»، لكن الحركة نفت أي تورط لها في الحادث. وتبنى فرع تنظيم «داعش - خراسان» الهجوم، عبر حسابه على تطبيق «تلجرام»: وقال:«نجح أخ انتحاري بتفجير نفسه في تجمع كبير للرافضة».

وبث التلفزيون مراسم تشييع نظمت صباح أمس، في مقابر المدينة، وبينها لقطة لأقرباء عائلة قتل 14 من أفرادها.

ودانت سفارات أجنبية في أفغانستان، وبعثتي حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، الحادث المروّع الذي وصفه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، في تغريدة له ب«جريمة ضد الإنسانية».

وجاء الهجوم الانتحاري، بينما يأمل الأفغان الذين أنهكهم العنف، في اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة و«طالبان»، يمهد لمفاوضات سلام بين الحكومة وحركة التمرد، يتم بمقتضاه سحب الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 14 ألفاً من البلاد.( وكالات)