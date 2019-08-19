ملابس تضلل كاميرات المراقبة في الشوارع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طورت مصممة أزياء ومحترفة اختراق شبكات البيانات ملابس قادرة على تضليل كاميرات المراقبة، إذ تظهر صورة الشخص الذي يرتديها كسيارة في تسجيل الكاميرا. وغُطيت هذه الأزياء بصور لوحات أرقام سيارات تؤدي إلى تشغيل أنظمة قراءة اللوحات آلياً، وتضخ البيانات إلى الأنظمة التي تستخدم في مراقبة وتتبع الأشخاص. وعرضت كيت روس ملابسها المبتكرة خلال مؤتمر «ديف كون» للأمن المعلوماتي في مدينة لاس فيجاس، مشيرة إلى أنها استوحت الفكرة من خلال محادثة مع صديق لها يعمل في «مؤسسة الحدود الإلكترونية» حول عدم دقة الكثير من أجهزة قراءة اللوحات في سيارات الشرطة.

وقالت روس: إن المجموعة الجديدة من الأزياء تؤكد الحاجة إلى جعل أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكمبيوتر أقل انتشاراً، وزيادة صعوبة استخدامها من دون إشراف بشري.

وأضافت: أي شخص يسير على جانب الطريق أو يمر بمنطقة عبور المشاة، غالباً ما يكون قريباً جداً من جهاز قراءة لوحات السيارات، الذي عادة ما يغطي مجال رؤية واسعاً، لكنه يعاني مشكلات في مدى دقته.