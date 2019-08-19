الجيش السوري يدخل خان شيخون.. وقتلى بالعشرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الجيش السوري في وقت متأخر من مساء أمس مدينة خان شيخون في جنوب إدلب، حيث دارت معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة، وفق المرصد السوري، فيما تحدثت فصائل مسلحة عن استعادة بلدة في ريف إدلب الجنوبي، في حين قتل شرطي، وأصيب شخصان بجروح بتفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم «داعش» في مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد.

وحاولت القوات الحكومية منذ أيام التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يمّر فيها طريق سريع استراتيجي يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن القوات الحكومية ترغب باستكمال سيطرتها عليه. وذكر المرصد السوري أن القوات الحكومية «باتت على تخوم مدينة خان شيخون».

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «تدور معارك عنيفة بين الفصائل المسلحة من جهة والقوات الحكومية من جهة ثانية على بعد كيلو متر واحد غرب مدينة خان شيخون».

وأشار إلى أن القوات الحكومية تحاول التقدم أيضاً من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلا أنها تواجه «مقاومة عنيفة» من الفصائل.

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وسيطرت القوات الحكومية، أمس الأحد، وفق قوله، على قرية تل النار القريبة، وباتت بذلك على بعد ثلاثة كيلومترات من الطريق الدولي حلب - دمشق، الذي تسيطر الفصائل المسلحة على جزء منه يمر من محافظة إدلب. ويشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة القوات الحكومية من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص وسطاً ثم دمشق وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وقتل جراء معارك خان شيخون منذ ليل السبت الأحد 45 مقاتلاً من الفصائل، بينهم 32 من «جبهة النصرة»، فضلاً عن 17 عنصراً من القوات الحكومية، وفق حصيلة جديدة للمرصد. وقتل أمس الأحد أيضاً مدنيان، أحدهما طفل، في قصف جوي مستمر على جنوب إدلب.

من جهته، قال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة للجيش السوري الحر إن فصائل مسلحة استعادت السيطرة على بلدة كفريدون قرب خان شيخون، بعد قتل وجرح العشرات من القوات الحكومية والروسية الخاصة، بينهم اللواء حسن محمد برهوم الذي أصيب خلال المعارك.

وواصل الطيران الحربي السوري والروسي قصف مناطق ريف إدلب حيث أطلقت المقاتلات الروسية عدة صواريخ شديدة الانفجار على بلدة التمانعة في ريف إدلب.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن، «انفجرت سيارة مفخخة أمس (الأحد) في حي الاربوية قرب مدرسة الصناعة»، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، «أحدهما إصابته خطيرة». وأشار الحسن إلى أنه تم تفجير السيارة «عن بعد». وأكد المرصد مقتل عنصر من الأسايش. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه أودى بحياة ستة من أفراد فصيل كردي مسلح، في حين ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني، إلى جانب جرحى لم يتبين عددهم بعد.

(وكالات)