«التلجراف»: جمعية خيرية على صلة بمنظمة قطرية مصنفة إرهابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «التلجراف» البريطانية، أمس الأول السبت، عن تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية وجمعية قطرية مدرجة ضمن قوائم الإرهاب في دول خليجية.

وأثارت اللجنة مخاوف بشأن استقلالية «مؤسسة قطر الخيرية المملكة المتحدة»، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت اللجنة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا تبحث عن خلفيات مؤسسة قطر الخيرية منذ 4 أعوام، بعدما اكتشف أن 98 في المئة من تمويلها يأتي من جمعية قطر الخيرية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها.

وتم الكشف عن هذا التحذير في تقرير الامتثال، الذي اطلعت عليه «التلجراف»، وجاء فيه أن هيئة الرقابة في بريطانيا أعربت أيضاً عن قلقها من أن جميع أمناء المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا على علاقة بجمعية قطر الخيرية في الدوحة، و3 منهم يتقاضون رواتب منها.

وتعد جمعية قطر الخيرية في الدوحة واحدة من 12 منظمة أدرجتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» ضمن قوائم الإرهاب عام 2017.

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وفي وقت لاحق من العام نفسه، غيرت مؤسسة «قطر الخيرية المملكة المتحدة» اسمها إلى «نكتار ترست»، لكن الحسابات المالية تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني من جمعية قطر الخيرية في الدوحة في العام نفسه، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد. وكانت «الجارديان» كشفت عام 2017 أن هذه المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعاً على شبكة الإنترنت يدعو إلى كراهية اليهود والمسيحيين.

استقال الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو / أيار 2018، ومع ذلك ظل الرئيس التنفيذي للمنظمة المحظورة، وعيَّن يوسف الحمادي - وهو أحد مستشاريه السابقين - خلفاً له رئيساً تنفيذياً في «نكتار ترست»، ما زاد من حدة القناعات بوجود ارتباط وثيق حول اتخاذ قرارات مستقلة من قبل الأمناء وارتباطهم بمنظمة محظورة تمول وتدعم الإرهاب.

وفي تقرير الالتزام بعد تفتيش المؤسسة الخيرية في نوفمبر / تشرين الثاني 2015، ذكرت اللجنة أن «مصادر قلقها الرئيسية» تشمل أنه في عام 2014 تلقت المؤسسة الخيرية 451.6 ألف جنيه إسترليني (98%) من إيراداتها من المؤسسة الخيرية المسجلة في قطر.

كما أشارت الصحيفة إلى أنها كشفت عام 2017 عن أن أحد المشاريع التي مولتها «نكتار ترست» كان بناء مسجد في مدينة شيفيلد تحت إشراف إمام مسجد كان يحرض في خطبه على التطرف ومعاداة الأديان.

وألمحت «التلجراف» إلى أن المسؤولين في «نكتار ترست» رفضوا الإجابة عن أسئلة الصحيفة حول المخاوف التي وردت في تقرير اللجنة.