ملامح أجنحة «إكسبو 2020».. إبداع هندسي للمستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتواصل الملامح والمعالم الرئيسية للحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي في البروز يوماً بعد يوم، كاشفة النقاب عن حجم الإبداع الهندسي في التصميم والذي يرتقي إلى مراحل مستقبلية جديدة، يؤكد خلالها الشعار الرئيسي للمعرض الدولي والذي يتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل» والتي ستنطلق بالعالم إلى آفاق جديدة، من بوابة أكبر حدث من نوعه من خلال عدد المشاركين الدوليين والذي يقترب من 200 مشارك، إلى جانب كونه الحدث الأكثر ذكاء في التاريخ.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وموقع «إكسبو 2020 دبي» مجموعة من الصور تكشف فعلياً عن حجم هذا الإبداع الهندسي، إذ أظهرت الصور التقدم الكبير على العمليات الإنشائية لعدد من أجنحة الحدث العالمي.

جناح الاستدامة والعلاقة البشرية

وكشفت بعض الصور عن التقدم الملحوظ في جناح الاستدامة، الذي سيقدم رحلة مفعمة بالعاطفة تسرد القصة الساحرة لعلاقة البشرية بالطبيعة وتأثيرنا عليها، لتكشف في نهاية المطاف عن الترابط المعقد بين البشرية والطبيعة الذي يتجسد في أن معاناة أي منها تعني معاناة بالآخر، وقد تم تصميم الجناح لتلبية معايير «لييد» البلاتينية للمباني المستدامة، وهي أعلى شهادة اعتماد متاحة للهندسة المعمارية المستدامة، وسيطبق أعلى معايير الاستخدام الفعال للطاقة والمياه وإعادة استخدامها ويستكشف أحدث التقنيات المستدامة.

ساحة الوصل الأيقونة المعمارية

كما كشفت الصور عن التقدم المحرز في إنشاء ساحة الوصل، والتي ستكون أيقونة معمارية جديدة تشكل واحة مستدامة بما تضمه من مساحات خضراء وأشجار ونوافير مائية ومرافق خدمية وترفيهية لاستضافة الزوار والفعاليات الجماهيرية، ويغطي الساحة سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة.

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جناح التنقل بين الماضي والمستقبل

كما كان الحساب الرسمي لموقع إكسبو 2020 دبي، قد نشر صوراً أخرى تظهر معالم عدد من أبرز الأجنحة في المعرض، إذ ظهر جناح التنقل والذي بدت عليه أبرز المعالم الرئيسية تقترب من الجاهزية، وسيتيح الجناح أستكشاف التطور الإنساني من خلال الإمكانات المتزايدة الكامنة في عملية التنقل لدى البشر، ويعتبر جناحاً بات أسطورياً في تصميمه، وهو مجهز لجعل زائره يطلع على التنقل في الماضي والحاضر والمستقبل، ليحتضن كافة الوسائل من الخرائط العتيقة إلى سفن الفضاء الحديثة، جناح سيصحب زائريه في رحلة مدهشة تتكون من ثلاثة أجزاء، أولها يحمل رسالة لتعود بالزمن إلى الوراء إلى القرن التاسع في بغداد لتلتقي بعمالقة التنقل، ثم تتابع التطور المذهل لدبي من قرية معتمدة على صيد اللؤلؤ إلى مدينة حديثة، لتنضم بعد ذلك إلى المهمة الفضائية المتجهة إلى مارس.

كما أظهرت صورة أخرى جناح دولة الإمارات والذي سيكون أحد معالم الجذب الرئيسية في إكسبو 2020 دبي،

وسيستقطب ملايين الزوار الذين سيعجبون بتصميمه العصري، ويأتي تصميم جناح الإمارات على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ الذي تتحلى به الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيسي للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي، بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

بدء العد التنازلي

وقبل نحو 14 شهراً على انطلاق فعالياته، تتواصل العمليات الإنشائية على قدم وساق في موقع الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، مظهرة حجم الإبداع في التصميم في حدث سيكون الأكثر عالمية من حيث المشاركين والمتوقع وصولهم إلى 200 مشارك دولي، إلى جانب كونه الحدث الأكثر ذكاء منذ انطلاق أول معرض عالمي في لندن عام 1851، ويواصل فريق «إكسبو 2020 دبي» العمل بجهود كبيرة ضمن خطة مدروسة وجدول زمني محدد لاستضافة المعرض، ويعمل بجهد في المرحلة الحالية انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لاستضافة إكسبو استثنائي، على عدة محاور أبرزها متابعة أعمال التشييد والبناء في الموقع بعد أن قطعت دبي شوطاً كبيراً في أعمال البنية التحتية، وسوف يتواصل ترسية العقود والمناقصات واعتماد أحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج، وتعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات الصلة في رحلة التحضير بالإمارات ودول العالم، كما يتم بحث عقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية في كثير من القطاعات، وسينصب التركيز أيضاً على التواصل مع الدول والمؤسسات لضمان مشاركتها الفعالة.



500 كيلومتر من الموصلات والملحقات



دخلت «ليبرتي لحلول البناء»، المرحلة النهائية من إنجاز عقدها مع «إكسبو 2020» لتزويد المعرض بأكثر من 500 كيلومتر من المُوصلات والملحقات عالية الأداء.

وبموجب العقد، تقوم «ليبرتي» بتقديم حلول الربط الكهربائي من «بارتون» لدعم أعمال إنشاء مبنى الوصل بلازا المركزي ضمن مشروع إكسبو 2020، إلى جانب امتداد الخط الأحمر لمترو دبي إلى المعرض.

وسيستضيف مبنى الوصل بلازا الذي يبلغ قطره 130 متراً حفل الافتتاح الرسمي للحدث، ويمكن لقبته الباهرة التصميم احتضان ما يصل إلى 10 آلاف شخص تحتها، في بيئة مُتحكم بدرجة حرارتها، ما يتطلب مد روابط كهربائية موثوقة من هيكلها المصنوع من الصلب إلى مجموعة الإضاءة والليزر المتقدمة المثبّتة مسبقاً في القبة.

وأثبتت أنظمة بارتون مرونتها وتحملها العالي في بيئة الشرق الأوسط التي تتسم بالحرارة والرطوبة، وتتوقع بارتون تقديم أكثر من 500،000 متر من الموصلات لموقع إكسبو.