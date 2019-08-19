فرسان الإمارات يتألقون في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً في سباقات القدرة الأوروبية بانتزاعهم للمراكز الأولى ضمن منافسات «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» والذي أقيم في يوستن بارك بإنجلترا بمشاركة نخبة من فرسان أوروبا والعالم. شارك في المهرجان 650 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم في الحدث الرياضي الكبير الذي أقيم بتنظيم مؤسسة ميدان بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة رياضة القدرة والتحمل البريطانية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتضمن المهرجان 5 سباقات دولية، أبرزها التحدي الأطول لمسافة 160 كم من تصنيف «3 نجمات» وسباق ال120 كلم المصنف ب«نجمتين» وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم المصنف ب «نجمتين» وسباق ال80 كم المصنف ب «نجمة» وسباق آخر لمسافة 80 كلم للشباب والناشئين.

وتوج الفارس سالم حمد الكتبي بلقب سباق الشوط الرئيسي لفعاليات اليوم الثالث من المهرجان لمسافة 120 كيلومتراً والمصنف بدرجتين ممتطياً صهوة الجواد «اس بانديرازو» لإسطبلات أم سفن ومسجلاً زمناً قدره 04:38:30 ساعة.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس محمد عايدة ممتطياً صهوة الجواد «أكابان ديس اولفيرز» لإسطبلات إف ثري ومسجلاً زمناً قدره 04:52:32 ساعة واحتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي ممتطياً صهوة الجواد «كلودي بارك روكن روبن» لإسطبلات إف اثري ومسجلاً زمناً قدره 04:55:05 ساعة.

وانتزع الفارس عبدالله علي العامري لقب سباق ال 120 كيلومتراً للناشئين والمصنف بدرجتين ممتطياً صهوة الجواد «لونقرون مايكامي» لإسطبلات إف ثري مسجلاً زمناً قدره 04:47:51 ساعة وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حميد الكندي ممتطياً صهوة الفرس «إشفا كونما» لإسطبلات إف ثري مسجلاً زمناً قدره 04:47:51 ساعة وحل في المركز الثالث الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الفرس «تاميا دو دورزون» لإسطبلات إف ثري ومسجلاً زمناً قدره 04:48:47 ساعة.

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وفي ختام فعاليات المهرجان تم تتويج فرسان الإمارات الذين استطاعوا فرض سيطرتهم المطلقة على جميع المنافسات التي تضمنتها البطولة، مؤكدين ريادتهم عبر الانتصارات الأخيرة في انجلترا.

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