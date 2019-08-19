«الخدمة الوطنية» تستقبل الدفعة الـ 12 من المجندين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة، ومدرسة الشرطة الاتحادية، شباب الوطن من مجندي الدفعة الثانية عشرة للخدمة الوطنية، الخاصة بخريجي الصف الثاني عشر «الثانوية العامة»، للعام الدراسي 2018-2019 ومجموعة من خريجي الجامعات والكليات.

وتوافد الملتحقون في مختلف المراكز المخصصة لاستقبالهم، وهي معسكرات تدريب العين، وسيح اللحمة، وليوا، والمنامة، ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، منذ الصباح، بأعداد كبيرة، حيث سجلوا في الدورة، وسلّموا متطلباتهم كافة. ثم عُرّفوا بالمعسكر والنظام الداخلي. ونظّم المدربون محاضرات قبل افتتاح الدورة. وظهر إقبال كبير وحماسة من الطلبة.

وعبّر أولياء الأمور عن سعادتهم بإحضار أبنائهم، ومتابعتهم أثناء الدورة.

وكشفت صورة تفاعل المواطنين وأبنائهم، أن الإمارات قوية بأبنائها المحبين لها، والمستعدين للتضحية بكل غال ونفيس في الدفاع عنها، وشامخة بولاء مواطنيها لقيادتهم، وإيمانهم بأنها تضع مصلحة الوطن، وأمنه، واستقراره، في قمة أولوياتها، وتعمل على الحفاظ على استقراره ومكتسباته التنموية، وتعبئة قدراته المادية والبشرية، لتظل تجربته التنموية مصونة ورائدة، ومتوهجة.

وقال اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية «إنه مشهد تاريخي ونحن نرى أبناء الوطن وهم يتوافدون للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة، في مسيرة لا تعرف التوقف، ووطن لا يعرف للكسل ولا لليأس أو التسويف طريقاً، وطن كل يوم تعرف الصدارة مكانه، لتذهب إليه مصافحة كفه، مفتخرة به، وطن أسسه حكيم، ويرعاه أبناؤه الأوفياء، وترفرف راياته في كل المجالات».

وأكد أنه بالتحاق أبناء الوطن بالخدمة الوطنية يتحقق الانصهار لأفراد المجتمع، ويكتسبون مهارات تحقق لهم القدرة على الإنجاز وتتحقق الوحدة والمشاركة الإيجابية، وتنصهر الأجيال في بوتقة واحدة، بتناغم وانسجام، صانعة أمة قادرة على المضي، لتسجيل أروع الملاحم في التاريخ القديم والحديث، فالأوطان تبنى بهمة وعزيمة وسواعد أبنائها المخلصين، فأبناء الوطن هم وحدهم المعنيون بالذود عن وطنهم في مواجهة أي تهديد، وهم وحدهم المعنيون بتحويل الطموحات والآمال والتطلعات إلى واقع ملموس.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الأفواج من أبناء الوطن، ممن التحقوا لخدمة وطنهم، مؤكداً أهمية هذه المرحلة من حياتهم، ودورها الرئيسي في ترسيخ القيم النبيلة والولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوسهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية، وتنشئة الأجيال القادمة تنشئة وطنية سليمة، ومساعدتها على إدراك التحديات التي قد تواجهها، وكيفية التصدي لها بمنتهى المسؤولية والحذر.

ويخضع المجندون لبرنامج تدريبي متكامل، طُوّر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها، وتعزيزها بمناهج عالية المستوى، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

ويركز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، عبر التدريبات العسكرية، وحمل السلاح، واستخدامه، وتعويدهم على الضبط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي التي يتدربون فيها على مهن وتخصصات محددة، تخدم القوات المسلحة، ليوزّعوا بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة، ليمارسوا هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية، جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة، إلى جانب الكثير من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين، لتعزيز القيم الإسلامية والوطنية، ليكون شعارهم «الله - الوطن - رئيس الدولة».

وفي مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، التحق عدد من المجندين الذين ستدربهم، وفق منظومة تدريبية متطورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة بتشكيل فريق عمل لمتابعتهم، والإشراف على توزيعهم بمختلف الوحدات الشرطية، وتدريبهم، وتأكيد أهمية الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية، ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوسهم.

ويركز البرنامج على نشر الثقافة الأمنية للشباب، وهي مهمة جداً، ويساعد عليها وجود الملتحقين في التدريب ضمن بيئة تولي النواحي الأمنية أهمية خاصة، وتعد من القيم الجوهرية للمؤسسات الأمنية، بما سيعزز المؤسسات الوطنية أمنياً في المستقبل، لذلك سيكون التدريب خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوطني بأبعاده كافة.

وأكد أولياء أمور الطلبة أن تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية حائط منيع يحمي الوطن داخلياً وخارجياً، ويصون مكتسباته، مؤكدين أن القوات المسلحة مصنع الرجال.

فيما أعرب عدد من الشباب المنتسبين، عن سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية، وقالوا إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب، مؤمنين بأن الواجب الذي سينالون شرف تأديته، قد حان بالدخول إلى المعسكر التدريبي بشكله العملي، آملين بأن يجتازوا تلك المرحلة بشرف، وعزة، وكرامة، كما هي الحال في الخدمة العسكرية. (وام)