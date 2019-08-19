إقبال كبير على المشاركة في «جراند سلام للجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة جامعة أسوزا باسيفيك في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مدار يومي 14 و15 سبتمبر المقبلين، وقفزت أعداد المسجلين لتتجاوز ال 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بما يعطي مؤشراً أن اللجنة المنظمة سوف تغلق باب التسجيل قريباً، بدون التقيد بالموعد المعلن عنه سابقاً وهو 6 سبتمبر عندما يصل العدد إلى 700 أو 750 لاعباً وهو الرقم المستهدف.

ومن المنتظر أن تقام البطولة للعام الخامس على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاحاتها الكبيرة التي حققتها في النسخ الأربع السابقة، ولكن في هذه المرة يركز منظموها على اختيار نوعية اللاعبين المشاركين، حيث تم إلغاء فئة الحزام الأبيض والأساتذة 3 و4 لتصبح الفئات المستهدفة للمشاركة هم من الناشئين تحت 17 سنة لمن هم حزام أزرق، والبالغين من سن 18 إلى 30 سنة، والأساتذة 1 لمن هم تحت 35 سنة، والأساتذة 2 لمن هم تحت 40 سنة.

Advertisements

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن النسخة الخامسة في لوس أنجلوس جوائزها 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى، وأنها سوف تشهد إقامة بطولة «ملك البساط» بالتوازي معها، والتي تم رصد جوائز مالية تتعدى ال 40 ألف دولار للأبطال المشاركين فيها بالوزن المتوسط، مشيراً إلى أن 8 أساطير من العيار الثقيل في الوزن المتوسط سوف يخوضون منافساتها هم: مانويل ريبامار، وماكس ليندبلاد، وتومي لانجاكير، وايزاك باهينسيب، وجوستافو باتيستا، وماركوس تينوكوكو، وناثان مينديلسون، ودييجو رامالو.

وقال البحري: بالنسبة للجدول الزمني للمنافسات في جولة لوس أنجلوس جراند سلام فإن اليوم الأول الموافق 14 سبتمبر سوف تبدأ نزالاته في الثانية عشرة ظهراً، وسيتم تخصيصه لفئة الحزام الأزرق ناشئين وبالغين وأساتذة، ثم تليها منافسات «ملك البساط» التي ستبدأ في الخامسة مساء بتوقيت لوس أنجلوس وتستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، لتنتهي في السابعة والنصف ويسدل الستار بذلك على فعاليات اليوم الأول، فيما سيبدأ اليوم الثاني في العاشرة صباحاً ويستمر حتى السادسة مساء لمختلف فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات وأساتذة.

وقال: سيتم تكريم أفضل 3 أكاديميات في البطولة وفقاً للنتائج، حيث ستمنح الأكاديمية صاحبة المركز الأول 3000 دولار، والثاني 2000 دولار، والثالث 1000 دولار، ومن المتوقع أن تشهد جولة لوس أنجلوس مشاركة واسعة من أكاديميات وأندية الإمارات التي حضرت بقوة في الجولة الأخيرة بطوكيو في نهاية يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد لاعبي ولاعبات الإمارات 100 لاعب ولاعبة من أكثر من 10 نواد وأكاديمية.