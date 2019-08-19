صندوق بقيمة مليون درهم لدعم مشاريع الشباب الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية «البيت متوحد» ومجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، عن تأسيس صندوق بقيمة مليون درهم، لتمويل تنفيذ المشاريع الطبية التي ابتكرها الطلبة الموهوبون ضمن مبادرة «نجوم المستقبل الطبي»، ونقلها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ويأتي الصندوق ضمن أهداف مبادرة «نجوم المستقبل الطبي»، التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع المجموعة - والمتمثلة في الإسهام في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في الدولة. ومن أهم المشاريع التي يمولها الصندوق: «بولكا» وهو منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الصناعي تعمل على محاكاة المحادثات البشرية لمواضيع طبية محددة. و«وي هارت»، وهي منصة تتبّع بصري، تعمل بالذكاء الصناعي، لمراقبة حركة عيون الأفراد أثناء قيامهم بمهام محددة مثل قيادة السيارات.

قال عبد الله النيادي، عضو مجلس إدارة الجمعية إنها تؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية، لتحقيق إنجازات نوعية ستشكل مستقبل الرعاية الطبية في الدولة. مؤكداً أن تطوير المواهب الإماراتية خلال مراحل سنية مبكرة، أمر حتمي، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 الهادفة إلى إنشاء نظام رعاية صحية بمستوى عالمي.

وأضاف «نظراً للنجاح الكبير لمبادرة نجوم المستقبل، نعتقد بأهمية استمرارها في النمو عاماً بعد آخر، ونسعى للاستمرار في تطويرها للإسهام في تشكيل مستقبل الصناعة الطبية في الدولة».

فيما قال الدكتور شمشير فاليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى «في بي إس»: هدفنا ضمان حصول المبدعين الشباب على الدعم اللازم والإرشاد الصحيح، لجعل أفكارهم حقيقة، ونحيي شغفهم وتفانيهم في عملهم. ونفخر بتقديم الدعم اللازم، لنقل مشاريعهم المبتكرة لمرحلة تجارية«.

وأضاف أن هذين المنتجين يستخدمان التكنولوجيا التي ستقود الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين ويعد تطوير براءات اختراع جديدة أمراً بالغ الأهمية لدعم مسيرة بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال سلطان السويدي، أحد طلاب المبادرة، وقائد فريق مشروع «بولكا» إن هذا المشروع هو خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات حيوية عن الأعراض المرتبطة بالأمراض، والحاجة إلى طلب الرعاية الطبية، بناء على القواعد التي تحددها الخوارزمية.

وأعلن مستشفى برجيل أبوظبي، دعمه لتطوير «بولكا»، عبر ترخيصها للاستخدام في عملياته، ليصبح العميل الأول للمنصة، ويتوقع أن يستغرق التطوير من ستة أشهر إلى ثمانية.

وقال أحمد المنصوري، طالب «نجوم المستقبل الطبي» إننا عبر ابتكار خوارزمية «وي هارت» للتعلم الآلي، نهدف إلى خفض معدلات حوادث السيارات والحوادث الأخرى المرتبطة بالنوم، بحيث سيكون لها تأثير في الصناعة الطبية، كونها آلية وقائية قبل التشخيص أو العلاج.

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