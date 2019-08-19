العاهل السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت

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"الخليج 365" من الرياض: أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأحد بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
كان الديوان الأميري قد أعلن في وقت سابق أن أمير الكويت "قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح".
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