الديوان الأميري الكويتي: الشيخ صباح الأحمد يتعافى

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"الخليج 365" ن الكويت: أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الأحد نقلا عن الديوان الأميري أن أمير الكويت "قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد تعافى، بفضل الله ونعمته، من العارض الصحي الذي تعرض له، وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها، بفضل الله، بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى المولى جل وعلى ان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية.

وكان أمير الكويت (90 عاما) ظهر علنا للمرة الأخيرة الأسبوع الماضي عند مشاركته في صلاة عيد الأضحى، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. ولم يعلن عن أي تطور في حالة الأمير الصحية.

وبحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولين كويتيين الأحد "المستجدات الإقليمية" والتطورات في المنطقة، وقال ظريف في تغريدة على تويتر: "محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية. أدعو للأمير بالشفاء العاجل".