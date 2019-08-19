انضم لصفوف "داعش".. بريطانيا تجرد "الجهادي جاك" من جنسيتها

لندن/ الخليج 365
قالت قناة سكاي نيوز البريطانية، الأحد، إن الحكومة جرّدت الشاب المعرف بـ "الجهادي جاك" من الجنسية البريطانية، بسبب انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت القناة أن قرار تجريد المدعو "جاك ليتس"، صدر في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وجاك ليتس، يحمل الجنسية الكندية إلى جانب البريطانية، انضم إلى صفوف داعش في سوريا عام 2014، وهو في عمر الثامنة عشرة.
فيما أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنها لا تعلق على الحالات الفردية.
يذكر أن بريطانيا سبق لها أن جردت الفتاة شميمة بيغوم من جنسيتها البريطانية أوائل العام الحالي، بعد أن انضمت إلى صفوف داعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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