قوات "الوفاق" الليبية تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة بمصراته

طرابلس / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، الأحد، بمدينة مصراتة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال البيان: "أسقطت مضاداتنا الأرضية صباح الأحد طائرة إماراتية مسيرة".

وأوضح أن الطائرة، هي إحدى طائرتين، هاجمتا مطار مصراتة وحاولت استهداف الطائرات والبنية التحتية للمطار.

وأشار إلى أن القصف بالطائرات المسيرة الإماراتية من جانب قوات حفتر، اليوم، لم ينتج عنه أي اصابات لبنية سلاح الجو الليبي.

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وتوعد البيان بـ"الرد الحاسم" خلال أجل قريب جدا على استهداف قوات "حفتر" للمواقع المدنية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر أو الإمارات بشأن البيان.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو/تموز.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.