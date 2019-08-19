تعزيزات من "الكوماندوز" التركية تصل الحدود السورية

هطاي/ الخليج 365
وصلت إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا تعزيزات من الكوماندوز التركية بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة في الحدود السورية.
وقال مراسل الخليج 365 إن وحدات الكوماندوز وصلت، الأحد، إلى منطقة "قيريق خان" التابعة لهطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد.
وأكّد المراسل أن الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.
وقالت مصادر عسكرية للأناضول، إن قوات الكوماندوز أرسلت بهدف تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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