وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": "الجيش السوري يسيطر على حاجز الفقير على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون". هذا وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، التي عادت إلى الخارطة السورية بقوة وتمكن الجيش خلال هذه العملية من السيطرة على بلدات وتلال استراتيجية أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يسيطر على حاجز الفقير بخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.