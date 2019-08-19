شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الجيش الليبى يخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، أن القوات المسلحة تخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب فى طرابلس والمنطقة الغربية.

وقال المسماري، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأحد، إن سلاح الجو نفذ ضربات على مطار زوارة بعد اكتشاف تحويله من مطار مدنى إلى عسكرى وتحويله إلى منصة للطائرات المسيرة وتمركز للمليشيات.

وأشار إلى أن الجيش يستفيد من جهل المليشيات بالعلوم العسكرية والتعبوية فى تحقيق انتصارات متتالية فى معارك طرابلس.

وكشف عن أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية على مصراتة بعد تحديد ورصد الأهداف بدقة، وتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات التى تحدد كيفية وتوقيت الهجوم.

وأوضح المسمارى أن ضربات السلاح الجوى بالأمس شارك فيها أنواع مختلفة من الطائرات، انطلقت من قواعد جوية مختلفة، واتخذ القرار من القائد العام مباشرة.

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ولفت إلى أن الجيش يراقب الأراضى الليبية منذ 2014، وفى خلال الشهرين الماضيين زدنا من الاستطلاع البصرى والجوي، ورصد عمليات غير طبيعية وتحركات لمليشيات مما استوجب توجيه ضربات معينة.

ونوه إلى أن الكلية الجوية فى مصراتة أصبحت تمثل خطرا على كل المدن الليبية، ولو انتظرنا لأصبحت مصراتة دولة تركية داخل ليبيا من خلال تحويل المطار والميناء إلى تركيين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى أن القوات المسلحة الليبية، قادرة على رد أى تهديد لأى مواطن ليبي.

كما أكد أن الموقف الميدانى والعمليات التعبوية ممتازة جدا وأن القوات تقاتل على خط نار طويل وتأمنه من العزيزية والهيرة وغريان.