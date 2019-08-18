شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة رملية تجتاح الليث.. انقطاع التيار وسقوط 12 عامود كهرباء (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت مناطق جنوبي الليث لعاصفة رملية، مساء الأحد، تسببت في سقوط عدة أعمدة كهرباء، وتضرر عدد من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتسببت العاصفة في سقوط 29 عامود كهرباء قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، (جدة – جازان).

كما تسببت العاصفة، في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.

Advertisements

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كذلك توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.